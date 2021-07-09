Европейские и американские политики призвали к новым санкциям в отношении Минска в связи с налывом мигрантов из Беларуси

На границе Литвы с Беларусью возводится барьер из колючей проволоки. Фото: DELFI / Andrius Ufartas

Парламенты Латвии и еще десяти стран считают, что наплыв миграции из Беларуси в Литву «осознанно инициирован» Минском, и осудили его действия. Об этом 9 июля сообщил председатель комиссии Сейма (парламента) Латвии по иностранным делам Рихардс Колс.

– Мы, председатели комиссий по иностранным делам Чехии, Эстонии, Франции, Германии, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши, Украины, Великобритании и США, осудили осознанно инициированный режимом [Александра] Лукашенко наплыв миграции с Ближнего Востока в Литву, пытаясь создать гуманитарный и миграционный кризис. Латвия должна быть готова к осуществлению такого сценария на нашей границе, – написал он в Twitter, его цитирует ТАСС.

Ранее государственная служба пограничной охраны Латвии попросила Национальные вооруженные силы и министерство обороны помощи в подготовке к возможному наплыву нелегальных мигрантов на границе с Беларусью. В ближайшие дни охрану здесь усилят – на границу прибудут 50 военнослужащих и земессаргов (ополченцев).

Также, судя по опубликованному Колсом в соцсети документу, политики призвали запретить полеты в Беларусь рейсов, которые могут быть использованы для организации нелегальной миграции. Кроме того, в документе есть призыв к санкциям против тех, кто занимается организацией этой незаконной миграции.

Напомним, что с начала этого года в Литве задержаны 1 546 нелегальных мигрантов, в основном из стран Азии, которые попали туда с территории Беларуси. Литва 9 июля начала возводить на границе с Беларусью забор из колючей проволоки, чтобы усилить контроль над потоками нелегальных мигрантов.

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