Как восстановить обоняние после коронавируса, рассказала врач

Если при полной потере обоняния у перенесших COVID-19 после выздоровления не восстановилась эта функция, то начинать лечить ее нужно через 2 недели после начала болезни. Фото: pexels

Прежде чем пытаться восстановить нарушенное из-за COVID-19 обоняние, нужно исключить все негативные факторы, способные замедлить выздоровление. Об этом рассказала ученый секретарь научно-исследовательского отдела РНПЦ оториноларингологии, кандидат медицинских наук Елена Малец, пишет портал «Здоровые люди».

В частности, чтобы вернуть обоняние после коронавируса, нужно избегать пыльных помещений, дыма, следить за влажностью воздуха, чтобы не спровоцировать сухость слизистой оболочки носа. Не следует подвергать организм резким перепадам температур (не ходить в бассейн, особенно с хлорированной водой). Кроме того, стоит исключить курение, крепкие алкогольные напитки, убрать из рациона жирную и острую пищу, в том числе и кетодиеты.

– Так как человек не ощущает запахи, следует обратить внимание на меры собственной безопасности. Следить за тем, чтобы детекторы дыма и природного газа были в исправном состоянии, а также обращать внимание на срок годности продуктов, – рассказала Елена Малец.

Если при полной потере обоняния у перенесших COVID-19 после выздоровления не восстановилась эта функция, то начинать лечить ее нужно через 2 недели после начала болезни. К примеру, еще до обращения к врачу можно тренировать обоняние.

До обращения к врачу можно тренировать обоняние. Фото: pexels

Обонятельный тренинг – это регулярное вдыхание носом ароматических пахучих веществ. Достаточно 6 – 8 таких тренировок в день. Выполняется по два вдоха каждой половиной носа каждого одоранта. При этом важно, чтобы сохранялось глубокое спокойное дыхание через нос.

Кроме того, можно принимать поливитаминные комплексы с минералами, которые должны включать в себя витамины А, В, С, D, цинк и омега-3. Это способствует ускорению нейрорегенеративных процессов и улучшает эффект тренинга.

При этом нельзя долго заниматься самолечением. Если в течение двух недель не наблюдается улучшения, нужно идти к врачу.

Медик добавила, что при искажении обоняния (паросмии) главное – набраться терпения, поскольку пациентам кажется, что обычные вещи пахнут испорченным мясом или жареным луком, что переносится очень тяжело.

– Самый главный совет: не отчаивайтесь и наберитесь терпения. Наполните свою жизнь прекрасными ароматами: если вы за рулем, не забывайте про ароматизатор в машину; если на кухне – про ароматный кофе, пряные неострые приправы и душистые травы, а в вазе – только благоухающий букет цветов. Помните, что при своевременном и правильном лечении обоняние обязательно должно восстановиться, – заключила медик.

Добавим, что нарушение обоняния – это один из самых распространенных симптомов коронавируса. Он появляется в первые дни болезни и может остаться единственным признаком инфекции. Как правило, через определенное количество дней функция восстанавливается.

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