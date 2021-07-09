Минздрав напомнил белорусам, как защититься от теплового удара

С 21 июня с тепловыми ударами в больницы и поликлиники обратились 191 человек, 47 из них госпитализированы. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Начиная с 21 июня с тепловыми ударами в больницы и поликлиники обратились 191 человек, 47 из них госпитализированы. Об этом сообщили в Минздраве.

«От последствий жаркой погоды пострадали 62 ребенка и 129 взрослых. Госпитализированы – 26 взрослых и 21 ребенок», – уточнили там.

Поскольку жара в Беларуси не спадет в ближайшие дни, то медики напомнили главные правила, как избежать теплового удара.

«Высокая температура, как на открытой местности, так и в помещениях, может негативно отразиться на состоянии здоровья людей. Она может привести к обострению хронических заболеваний, а в ряде случаев – к перегреву организма и резкому ухудшению здоровья», – рассказали в Минздраве.

Защитить себя и близких можно, ограничив пребывание на улице. Также нужно уменьшить физические нагрузки. Помещения следует проветривать, по возможности дополнительно включить вентиляторы или кондиционеры.

«При выходе на улицу рекомендуется надевать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, желательно, чтобы ворот одежды был не тугим. На улице обязательно пользоваться головным убором, солнцезащитными очками, зонтиками», – добавили в Минздраве

Во избежание обезвоживания нужно пить большое количество жидкости: чая, минеральной воды, морса, молочнокислых напитков, отваров из сухофруктов, витаминизированных напитков, использовать кипяченую или бутилированную воду. В то же время необходимо отказаться от газированных, алкогольных и энергетических напитков, а также жидкостей с повышенным содержанием сахара.

Следует соблюдать и правила личной гигиены: тщательно мыть руки с мылом после возвращения домой с улицы, перед едой и после посещения туалета.

Важно купаться только в безопасных водоемах, стараться не заглатывать воду и объяснить это детям. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Рекомендуется использовать при транспортировке и хранении продуктов питания чистую упаковку (полиэтилен, бумагу, контейнеры для пищевых продуктов и т.п.), для скоропортящихся пищевых продуктов - сумку-холодильник либо хладагенты», – посоветовали специалисты.

Они также рассказали, как вести себя на отдыхе. В частности, важно купаться только в безопасных водоемах, стараться не заглатывать воду и объяснить это детям.

Если же теплового удара избежать не удалось, нужно сразу идти к врачу.

«При первых симптомах перегревания (влажная покрасневшая кожа, слабость, вялость, сонливость, головная боль, жажда, учащение пульса и дыхания, тошнота) и признаков пищевого отравления (боли в животе, рвота, диарея) следует немедленно обратиться к врачу», – рассказали в Минздраве.

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