В МИД заявили, что Беларусь серьезно озабочена политизацией темы пандемии коронавируса в ВОЗ. Фото: БЕЛТА

В Министерстве иностранных дел заявили, что Беларусь серьезно озабочена политизацией темы пандемии коронавируса в ВОЗ, а также оказанием давления на организацию и на отдельно взятые государства, передает БЕЛТА.

- Беларусь внимательно следит за дискуссией по данному вопросу в рамках ВОЗ, а также принимает активное участие в выработке решений. Мы при этом исходим из того, что ответ на этот вопрос должны дать компетентные ученые, а не дипломаты и политики, - прокомментировали в ведомстве.

И добавили, что под эгидой Всемирной организации здравоохранения была учреждена международная группа экспертов по выявлению источника вируса SARS-CoV-2 и путей его передачи. В начале 2021 году международные эксперты посетили Китай и по итогам миссии в марте подготовили доклад, в котором были изложены выводы и рекомендации.

- Некоторые пути передачи коронавируса были ими признаны «возможными» или же «весьма вероятными». Возможность иных путей распространения вируса не исключается, но их вероятность близка к нулю. Так, гипотезу о лабораторном происхождении данного вируса, эксперты назвали крайне маловероятной. В докладе также говорится о том, что необходимо в дальнейшем проводить научные исследования по установлению источников и условий происхождения COVID-19, - сообщили в МИД.

И отметили, что, несмотря на данный призыв, представители отдельных государств настойчиво тиражируют заявления в международных организациях и в СМИ, которые свидетельствуют о попытках дезавуировать выводы миссии ВОЗ, подменить их собственными умозаключениями, навязать свою точку зрения мировому сообществу.

- Данные попытки могут самым негативным образом отразиться на международном сотрудничестве по исследованию коронавируса, а также снизить эффективность усилий по противодействию его дальнейшему распространению. Беларусь очень серьезно озабочена политизацией тему пандемии в ВОЗ, оказанием давления на организацию и на отдельные государства, - заметили в МИД.

В ведомстве пандемию коронавируса назвали серьезным вызовом современному миру и всему человечеству.

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