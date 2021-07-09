В Шумилинском районе 66-летний пенсионер разбил голову приятелю за то, что тот не пустил его в гости

Скриншот из видео ГУВД Витебского облисполкома
7 июля в Шумилинском районе в между двумя приятелями произошел конфликт.
Сначала все было хорошо — 66-летний мужчина и его 34-собутыльник выпивали в компании. Позже пенсионер ушел по делам. А когда вернулся, его уже не пустили на застолье.
Он обиделся и в порыве злости повредил забор. Но, осознав ошибку, решил его починить, принеся молоток. В очередное его возвращение мужчины снова поссорились. Это закончилось несколькими ударами молотком по голове 34-летнего, сообщили в УВД Витебского облисполкома.
Пострадавшего забрали в реанимацию.
Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.
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