В Мингорисполкоме рассказали, где можно привиться от коронавируса. Публикуем весь список адресов

В Мингорисполкоме рассказали, где можно привиться от коронавируса Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Мингорисполкоме рассказали, где можно привиться от коронавируса. Дополнительные пункты вакцинации работают во всех районах столицы. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале «Минск. Официально».

В ведомстве напоминают, что прививку от коронавируса можно сделать бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт.

Публикуем список адресов, где можно привиться от коронавирусной инфекции.

Ленинский район:

ТЦ «Е-Сити» (ул. Гошкевича, 3);

ТЦ «Корона» (ул. Денисовская, 8);

ТЦ «Гиппо» (пр-т. Рокоссовского, 2).

Заводской район:

Гипермаркет «Green» (Партизанский проспект, 182);

Универмаг «Беларусь» (ул. Жилуновича, 4);

Гипермаркет «Green» (ул. Уборевича, 176);

ТЦ «МОМО» (Партизанский пр-т, 150а).

Октябрьский район:

Железнодорожный вокзал (Привокзальная площадь, 3);

Магазин «Живинка» (ул. Ландера, 36А);

ДК Железнодорожников (ул. Чкалова,7).

Московский район:

ТЦ «АутЛето» (пр-т Жукова, 44);

ТЦ «Столица» (пр-т Независимости, 3);

ТЦ «Глобо» (ул. Уманская, 54).

Первомайский район:

Рынок «Уручье-3» (ул. Никифорова, 51). В понедельник – выходной;

Гостиница СОК «Олимпийский» (пр. Независимости 80А/1);

ТЦ «Дана Молл» (ул. Петра Мстиславца, 11).

Партизанский район:

ГУО «Специализированная общеобразовательная школа № 13 г. Минска для детей с нарушением слуха» (ул. Ваупшасова, д. 23);

МЦ «Кравира» (ул. Захарова, 50, корпус Д).

Фрунзенский район:

ТЦ «Максимус» (ул. Лобанка, 94);

ТЦ «Грин сити» (ул. Притыцкого, 156);

ТЦ «Бонус» (ул. Голубка, 2);

ТЦ «Тивали» (ул. Притыцкого, 29);

ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Фрунзенского района г. Минска» (ул. Харьковская, 74, каб. 8).

Советский район:

Комаровский рынок (ул. В.Хоружей, 8). В понедельник – выходной;

ТЦ «Импульс» (ул. В.Хоружей, 2);

ЦУМ (пр-т Независимости, 54)

Пункт в управлении занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома (ул. Берестянская, 20). Время работы – с 10:00 до 14:00 по вторникам.

Центральный район:

ГУМ (пр-т Независимости, 21)

ТД “Ждановичи”, Мир Моды-5 (ул. Тимирязева, 129)

ТРЦ “Галерея Минск” (пр-т Победителей, 9).

В Мингорисполкоме также добавили, что прием пациентов в пунктах вакцинации будет осуществляться по графику работы торговых центров. И обратили внимание на то, что в воскресенье – выходной.

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