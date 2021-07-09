В Мингорисполкоме рассказали, где можно привиться от коронавируса. Публикуем весь список адресов

В Мингорисполкоме рассказали, где можно привиться от коронавируса
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В Мингорисполкоме рассказали, где можно привиться от коронавируса. Дополнительные пункты вакцинации работают во всех районах столицы. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале «Минск. Официально».
В ведомстве напоминают, что прививку от коронавируса можно сделать бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт.
Публикуем список адресов, где можно привиться от коронавирусной инфекции.
Ленинский район:
ТЦ «Е-Сити» (ул. Гошкевича, 3);
ТЦ «Корона» (ул. Денисовская, 8);
ТЦ «Гиппо» (пр-т. Рокоссовского, 2).
Заводской район:
Гипермаркет «Green» (Партизанский проспект, 182);
Универмаг «Беларусь» (ул. Жилуновича, 4);
Гипермаркет «Green» (ул. Уборевича, 176);
ТЦ «МОМО» (Партизанский пр-т, 150а).
Октябрьский район:
Железнодорожный вокзал (Привокзальная площадь, 3);
Магазин «Живинка» (ул. Ландера, 36А);
ДК Железнодорожников (ул. Чкалова,7).
Московский район:
ТЦ «АутЛето» (пр-т Жукова, 44);
ТЦ «Столица» (пр-т Независимости, 3);
ТЦ «Глобо» (ул. Уманская, 54).
Первомайский район:
Рынок «Уручье-3» (ул. Никифорова, 51). В понедельник – выходной;
Гостиница СОК «Олимпийский» (пр. Независимости 80А/1);
ТЦ «Дана Молл» (ул. Петра Мстиславца, 11).
Партизанский район:
ГУО «Специализированная общеобразовательная школа № 13 г. Минска для детей с нарушением слуха» (ул. Ваупшасова, д. 23);
МЦ «Кравира» (ул. Захарова, 50, корпус Д).
Фрунзенский район:
ТЦ «Максимус» (ул. Лобанка, 94);
ТЦ «Грин сити» (ул. Притыцкого, 156);
ТЦ «Бонус» (ул. Голубка, 2);
ТЦ «Тивали» (ул. Притыцкого, 29);
ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Фрунзенского района г. Минска» (ул. Харьковская, 74, каб. 8).
Советский район:
Комаровский рынок (ул. В.Хоружей, 8). В понедельник – выходной;
ТЦ «Импульс» (ул. В.Хоружей, 2);
ЦУМ (пр-т Независимости, 54)
Пункт в управлении занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома (ул. Берестянская, 20). Время работы – с 10:00 до 14:00 по вторникам.
Центральный район:
ГУМ (пр-т Независимости, 21)
ТД “Ждановичи”, Мир Моды-5 (ул. Тимирязева, 129)
ТРЦ “Галерея Минск” (пр-т Победителей, 9).
В Мингорисполкоме также добавили, что прием пациентов в пунктах вакцинации будет осуществляться по графику работы торговых центров. И обратили внимание на то, что в воскресенье – выходной.
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