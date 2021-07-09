Экс-прокурор Евгений Бабак не вышел на свободу после 30 суток ареста – он стал подозреваемым по уголовному делу. Фото: телеграм-канал "Нашай нiвы"

Экс-прокурор Евгений Бабак не вышел на свободу после 30 суток ареста. Он стал подозреваемым по уголовному делу по статье 342 УК – Организация и подготовка действий, которые грубо нарушают общественный порядок, либо активное участие в них.

Информацию об этом сообщил следователь матери Евгения, сообщает телеграм-канал «Нашай нiвы».

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