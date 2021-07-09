Спортивному журналисту, игроку ФК «Крумкачы» Ивулину предъявлено обвинение. Фото: Инстаграм Александра Ивулина

В пятницу, 9 июля, спортивному журналисту, игроку ФК «Крумкачы» Александру Ивулину было предъявлено обвинение. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Запад».

Ивулину было предъявлено обвинение по части 1 статьи 342 Уголовного кодекса – Организация групповых действий, которые грубо нарушают общественный порядок. По данной статье ему может грозить до четырех лет лишения свободы.

Ивулину, по информации телеграм-канала «Наша нiва», была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Напомним, что 3 июня Александр Ивулин был задержан. Ему дали 30 суток ареста. Чуть позже стало известно о том, что срок содержания Ивулина был продлен до 12 июля.

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