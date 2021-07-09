К создателю, редакторам и журналистам «Сильных Новостей» пришла милиция

К главному редактору «Сильных Новостей» Якштас, редактору Вольской и руководителю рекламного отдела Крещук пришла милиция. Фото: gomel.today

В пятницу, 9 июля, к главному редактору «Сильных Новостей» Анне Якштас, редактору Ирине Вольской и руководителю рекламного отдела Евгении Крещук пришли сотрудники милиции. Об этом сообщает БелаПАН.

Вольская успела сообщить, что у сотрудников милиции есть санкция на обыск. Также известно о том, что днем у бабушки Анны Якштас (она там прописана – Ред.) состоялся обыск.

В телеграм-канале «Сильных Новостей» сообщили, что сотрудники милиции также пришли к журналистам издания - Юрию Глушакову, Наталье Сусловой, Екатерине Телиман. Проходят обыски, изымается техника.

Чуть позже стало известно о том, что силовики пришли домой к создателю «Сильных Новостей» Петру Кузнецову.

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