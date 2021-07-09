За несколько часов ливни затопили Нью-Йорк. Вот кто пострадал

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Из-за сильных дождей, что обрушились 9 июля на американский город Нью-Йорк затопило несколько станций метро. На дорогах невозможно ехать.

Тропический шторм «Эльза» бушует в США уже несколько дней. Сначала он прошелся по Флориде, Джорджии, Южной Каролине. И вот добрался до Нью-Йорка.

Временный президент Управления транзитных перевозок города Нью-Йорка Сара Фейнберг сказала, что системы водостока работают хорошо. Затопление произошло из-за обильности осадков в короткий промежуток времени, пишет РИА Новости.

Сообщается, что некоторые пассажиры оказались по пояс в воде на станциях метро. Им пришлось почти плыть, чтобы выбраться оттуда.

Власти сообщают, что станции укрепили в зонах наводнений и просят быть осторожными, не спускаться в затопленную подземку.

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