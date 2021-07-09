В МВД сообщили о задержании участников чата ЖК «Каскад», которые организовали поджег шин около УВД Минского облисполкома. Фото: скриншот с видео МВД

В Министерстве внутренних дел сообщили о задержании двух участников чата ЖК «Каскад», которые организовали поджег шин около УВД Минского облисполкома. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале МВД.

- На днях оперативникам ГУБОПиК удалось найти тех, кто в октябре 2020 года поджег покрышки около УВД Минского облисполкома. Ими оказались двое жителей столицы, 23 и 39 лет, которые проживают в ЖК «Каскад». Младший из задержанных являлся администратором дворового телеграм-чата «Скрыганова, Каскад», а старший – участником данного сообщества. Оба занимались деструктивной протестной агитацией, а также выходили на марши, - прокомментировали в МВД.

В ведомстве также добавили, что по информации ГУБОПиК, накануне поджога минчане завербовали исполнителей, нашли для них резину и средства для розжига.

- За совершением преступления они наблюдали со стороны, и все снимали на камеру мобильного телефона. В дальнейшем снимки были выложены в интернет. Было возбуждено уголовное дело за организацию и подготовку действий, которые грубо нарушают общественный порядок. На данный момент сотрудники милиции устанавливают непосредственных исполнителей преступления, - пояснили в МВД.

В ведомстве отметили, что младший из фигурантов привлекался к уголовной ответственности за совершение особо злостного преступления: в Рогачеве он обстреляли детей из пневматики, а также является приверженцем нацистских взглядов – в его телефоне были обнаружены тематические изображения и сообщения.

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