БЖД в период с 15 по 20 июля назначила дополнительный поезд Брест – Москва – Брест. Фото: сайт БЖД

Белорусская железная дорога в период с 15 по 20 июля назначила дополнительный поезд Брест – Москва – Брест. Информация об этом была размещена на сайте БЖД.

- Поезда будут отправлять из Бреста ежедневно с 15 по 19 июля п 18.23 и прибывать в Москву на следующий день в 9.23. Из Москвы поезда будут отправляться с 16 по 19 июля в 23.20, а 20 июля – в 23.03. В Брест они будут прибывать в 14.01, - написано в сообщении.

В БЖД напомнили, что данным поездом могут передвигаться жители России и Беларуси.

Напомним, что с 10 июля белорусам, которые планируют поездки в Россию, обязательно использовать мобильное приложение «Путешествую без COVID-19».

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