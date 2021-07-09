В ресторане Лиды мужчина бросил стул в девушку, чтобы добиться ее внимания

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В одном из лидских ресторанах мужчина пытался «закадрить» понравившуюся даму. Но что-то пошло не так: его история закончилась отделением милиции.

36-летний мужчина отдыхал в заведении, выпивая. После некоторых традиционных, но безуспешных подкатов, он решился на отчаянный шаг. Взял стул и бросил в девушку. Этим он удивил всех: посетителей и сотрудников ресторана.

К сожалению, потерпевшая не успела увернуться. Однако серьезно не пострадала, сообщили в УВД Гродненского облисполкома. Нанесенные телесные повреждения относятся к категории легких

Действиям мужчины дана правовая оценка.

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