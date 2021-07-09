В Минске 10 июля на участке проспекта Победителей будет временно закрыто движение. Узнали, с чем это связано

В Минске 10 июля на проспекте Победителей будет полностью перекрыто движение. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В Минске в субботу, 10 июля, на проспекте Победителей будет полностью перекрыто движение. Причина – проведение республиканского праздника ГАИ «День открытых дорог», сообщили в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Праздник будет проходить во всех областных городах, а главной площадкой его проведения станет территория между ТЦ «Галерея» и набережной реки Свислочь. Мероприятия будут проходить с 14 до 21 часа. Ожидается концерт, парад техники, шоу тракторов, водное шоу, показательное выступление специального подразделения «Стрела». С 10 до 17.30 часов пройдет торжественная часть с участием министра внутренних дел Ивана Кубракова.

Участок от проспекта Машерова до Независимости будет перекрыт с 14.30 до 18.30.

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