Впереди у минчан жаркие выходные – вот где можно покупаться и позагорать Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По прогнозам синоптиков, впереди у жителей столицы жаркие выходные – воздух прогреется до 32 градусов. В Минске действует 21 пляж в пяти зонах рекреации. По информации «Минского городского центра гигиены и эпидемиологии», пробы во всех местах отдыха соответствуют нормам, и там можно загорать, и купаться.

- Соответствуют гигиеническим нормативам восемь пляжей на Заславском водохранилище – №1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, два пляжа на водохранилище Криница - №3, 4, пять пляжей на водохранилище Дрозды – №2, 5, 6, 7, 8, пять пляжей на Цнянском водохранилище - №1, 2, 3, 4, 5, а также один пляж на Комсомольском озере - №1, - говорится в сообщении.

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