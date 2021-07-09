Израильтянам будет запрещен въезд в Беларусь с 12 июля

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В Израиле Беларусь внесли в список стран с максимальным риском заражения коронавирусом. О таком решении заявило израильское Министерство здравоохранения 9 июля.

В этот перечень добавили и Узбекистан. По правилам, страны из списка посещать запрещено.

Решение действует до 25 июля, но оно может быть продлено в связи с данными по количеству заболевших, сообщают на сайте «Вести. Израиль по-русски».

Также в этом перечне находятся и другие страны: Россия, Бразилия, Индия, Аргентина, Мексика, ЮАР.

Если граждане прибывают из стран с максимальным риском заражения COVID-19, они обязаны отсидеть на карантине. Даже те, кто переболел или вакцинировался.

А с 16 июля приехавшие из-за границы израильтяне будут изолированы на сутки или до получения отрицательного результата теста на ковид (который можно сделать на пограничных переходах).

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