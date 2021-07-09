Страшная авария у «Линии Сталина»: мотоцикл столкнулся с микроавтобусом, погибли четыре человека

У "Линии Сталина" мотоцикл врезался в микроавтобус - погибли четыре человека. Фото: скриншот с видео МВД

В пятницу, 9 июля, на 29-ом километре автодороги Р28 Минск – Молодечно – Нарочь около «Линии Сталина» произошла страшная авария: мотоциклист столкнулся с микроавтобусом. Подробности случившегося опубликовали в телеграм-канале МВД.

- По предварительной информации, мотоциклист двигался в направлении Молодечно, выехали на встречку и врезался в микроавтобус. В результате случившегося машина загорелась, а водители транспортных средств погибли. Также погибли пассажиры микроавтобуса и мотоцикла, - сообщили в ведомстве.

И добавили, что на месте случившегося работали сотрудники МЧС, врачи, а также следственно-оперативная группа.

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