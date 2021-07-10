Громкое «сахарное дело» скоро начнут рассматривать в суде: кого обвиняют

Уголовные дела возбуждены по статьям о получении и даче взятки

Это уголовное дело уже поступило в суд, сообщает Sputnik.by со ссылкой на свои источники. Вероятно, рассмотрение начнется в конце июля. Собеседник «Спутника» уточняет, что в качестве обвиняемых проходят 10 человек, среди них – директора четырех белорусских сахарных комбинатов, бывший глава Белорусской сахарной компании в Москве. Но не исключено, что в суде среди обвиняемых не будет ни одной фамилии, которая называлась в начале следствия. Известно, что на стадии предварительного расследования как минимум одному из обвиняемых изменили меру пресечения - бывшему сотруднику ГУБОПиК МВД Владимиру Тихине.

По данным следствия, продавая сахар в Россию по бросовым ценам, фигуранты «сахарного дела» компенсировали все убытки за счет внутреннего рынка, то есть за счет белорусов. А началось все, как утверждали в КГБ, с мешков для сахара:

- Директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович предложил представителю российских коммерческих структур Кононенко и директору БСК Кирилову организовать в Беларуси бизнес по производству упаковки для сахара, - рассказывал начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек.

Для этого в России создали фирму-прокладку - «Полимир», а в Беларуси - завод «Евротарекс» по производству мешков для сахара.

Сырье для производства российский «Полимир» продавал по завышенным ценам. Поэтому белорусский завод работал в ноль, вся прибыль оставалась на счетах российского посредника, обналичивалась при помощи российских лжепредпринимательских структур и распределялась между тремя подельниками в равных долях.

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