С субботы, 10 июля белорусов пустят в Россию только с ПЦР-тестом, зарегистрированным в приложении

Тест нужно сделать не раньше, чем за три дня до прибытия в Россию Фото: Павел МАРТИНЧИК

Въехать в Россию на поезде начиная с сегодня, 10 июля, можно по новым правилам: отрицательный ПЦР-тест у пассажиров должен быть зарегистрирован в мобильном приложении «Путешествую без CОVID-19».

Напомним, тест должен быть сделан не раньше, чем за 3 дня до прибытия в Россию. В приложение нужно загрузить результаты анализа, сделанного в сертифицированных лабораториях.

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