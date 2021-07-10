Мальта станет первой страной в Европе, куда смогут въехать только привитые от коронавируса

Непривитых туристов не пустят в страну Фото: Павел МАРТИНЧИК

Такое решение в стране приняли после того, как за сутки там обнаружили 96 новых случаев заражения.

- Мы будем первой страной в Европе, которая сделает этот шаг, - заявил министр здравоохранения Крис Фирн, его цитирует местное издание Malta Today.

По словам министра, большинство новых случаев заражения коронавирусом связаны с поездками за границу. Чаще всего заболевают те, кто не был вакцинирован.

Поэтому с 14 июля все прибывающие не остров должны будут предъявить сертификат о вакцинации, выданный на Мальте, в Великобритании или ЕС. Дети, которые приезжают на Мальту вместе с родителями, должны будут предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

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