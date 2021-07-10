В Могилеве из-за перепланировки квартиры треснула плита перекрытия

Восстановительные работы за свой счет должен будет провести хозяин квартиры, который проводил перепланировку. Фото: unsplash.com

Самовольную перепланировку квартиры провели на 9 этаже в многоквартирном доме по ул. 30 лет Победы Могилева. Демонтированную железобетонную стену сложили в одно месте – после этого перекрытие не выдержало нагрузки, образовалась трещина в 2-3 см, на потолке квартиры снизу отслоилась штукатурка. О происшествии сообщает МЧС.

Пострадавших нет, отселение жильцов, к счастью, не понадобилось. Сотрудники МЧС укрепили строительные конструкции, чтобы предотвратить возможное обрушение. Работы по восстановлению за свой счет должен будет провести собственник квартиры, который проводил перепланировку.

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