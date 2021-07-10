«Из-за сильных ожогов лиц и тел пока невозможно установить личности троих погибших». СК – об аварии с четырьмя погибшими

Авария произошла вечером 9 июля. Фото: Следственный комитет

Следователи возбудили уголовное дело по факту аварии. Людей, которые что-то знают о произошедшем, просят обратиться в УСК по Минской области по телефонам: 8-017-226-17-97 и 8-029-698-97-39.

ДТП произошло 9 июля около 20.50 возле деревни Горошки Минского района. Мотоцикл, который ехал в сторону Молодечно, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Мерседесом», за рулем которого был 34-летний мужчина из Молодечно. И мотоцикл, и автомобиль загорелись.

В результате ДТП погибли 4 человека. В СК говорят, что установить личности троих из них пока невозможно из-за сильных ожогов лиц и тел.

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