Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 10 июля 2021 года: больше тысячи новых случаев, полный курс вакцинации прошли 705 тысяч человек

Первую дозу вакцины от коронавируса получили 1,09 млн белорусов Фото: Святослав ЗОРКИЙ

За последние сутки в Беларуси зарегистрирован 1 тыс. 082 пациента с коронавирусной инфекцией. Цифры в своем телеграм-канале опубликовал Минздрав. С начала пандемии в Беларуси коронавирус был официально зарегистрирован у 426 тыс. 886 человек.

Домой за последние сутки выписали 1 тыс. 165 пациентов. За весь период распространения инфекции выздоровели 420 тыс. 085 пациентов, у которых раньше был диагноз COVID-19.

Умели 11 человек, у которых официально был подтвержден диагноз о коронавирусе. За весь период пандемии в Беларуси скончались 3 тыс. 247 пациентов.

Первую дозу вакцины от коронавируса получили 1,09 млн белорусов, полный курс прошли 705,2 тыс. человек.

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