К охране литовско-белорусской границы подключили армию.

Армия Литвы приступила к охране границы с Белоруссией для помощи пограничникам, заявил начальник Службы охраны государственной границы, сообщает ТАСС со ссылкой на литовские СМИ.

По словам Любаеваса, в планах погранслужбы увеличить количество своих сотрудников непосредственно на границе, а также ведомство рассчитывает на помощь других структур.

Военные дислоцированы у государственной границы и поступили в распоряжение руководства пограничных застав. Армия командировала к границам 260 военнослужащих.

Всего в этом году на литовско-белорусской границе задержано 1577 нелегальных мигрантов. Это почти в 20 раз больше, чем за весь прошлый год.

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