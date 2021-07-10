Макей высказался о строительстве «колючего забора» на литовско-белорусской границе

9 июня на литовско-белорусской границе начали строить забор из колючей проволоки.

Министр иностранных дел Владимир Макей в интервью телеканалу RT рассказал об отношении Минска к решению Литвы построить стену из колючей проволоки на границе для защиты от мигрантов.

- Ради бога, пусть строят. Если они прекращают финансирование различных взаимовыгодных проектов в Беларуси, вводят санкции, даже отраслевые, конечно же, вопреки любым положениям международного права, то в результате мы вынуждены изыскивать дополнительные средства, чтобы заместить убывающие финансы и продолжить реализовывать те проекты, которые выгодны для общества и государства, - сказал министр. - Пусть не обижаются, что к ним побежали мигранты, потому что мы те средства, которые выделялись ранее на более жесткую охрану границ, переведем на нужды простых людей.

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