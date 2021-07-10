ЧП на празднике в Александрии: порыв ветра поднял в небо надувные аттракционы вместе с детьми. Кадр из видео onliner.by.

Очевидцы сообщают о ЧП, которое произошло на празднике «Александрия собирает друзей», который сегодня, 10 июля, проводится в одноименном поселке. Среди прочих развлечений там установили детский городок с различными надувными аттракционами и горками. Неожиданный порыв ветра поднял аттракционы в воздух вместе с детьми. Окружающие принялись из ловить, к месту ЧП прибежали сотрудники милиции, приехали кареты скорой помощи.

Одну горку, по словам корреспондента mlyn.by, унесло за ограждение, тем самым повреждена оказалась палатка. Женщина ушибла ногу. 10-летнюю девочку увезли в больницу.

- В 10 метрах пролетела горка, а потом вторая, - говорят очевидцы, чью палатку задело поднятое в воздух оборудование.

По словам людей, третью горку остановили от поднятия в воздух, надрезав ее.

- За медицинской помощью обратились 5 человек - двое детей и трое взрослых. Состояние всех пациентов удовлетворительное, для уточнения диагнозов сейчас проводится медицинская диагностика, - сообщает Минздрав. - Дежурные медицинские работники сообщают, что угрозы жизни нет.

Немного позже число пострадавших во время происшествия в Александрии увеличилось до 7 человек, передает sputnik.by со ссылкой на начальника главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александра Старовойтова.

Он сообщил, что жизням пострадавших ничто не угрожает. Одну из девочек с подозрением на перелом отправили в Могилев для прохождения компьютерной томографии.

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