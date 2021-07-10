Состояние введенной в кому певицы МакSим улучшилось.

- У Марины есть положительная динамика, ей стало лучше», — цитирует Яну Богушевскую Газета.ру.

Марина Максимова сообщила о своей госпитализации с пневмонией и отрицательным тестом на коронавирус 15 июня. Вакцинироваться от COVID-19 она не успела. Через несколько дней артистку подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. 29 июня ее менеджер Яна Богушевская рассказала «Газете.Ru», что МакSим находится без сознания в «крайне тяжелом» состоянии с поражением более 75% легких. 8 июля представительница артистки говорила, что та «по-прежнему находится в стабильно тяжелом состоянии и медикаментозном сне».

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