В Витебске на строительстве 16-этажного дома опрокинулась люлька с рабочими

В Витебске на стройке опрокинулась люлька, где было два человека. Фото: МЧС.
Ранним утром 10 июля в Витебске произошло ЧП на строительстве 16-этажного дома по Московскому проспекту. Опрокинулась строительная люлька, в которой были двое рабочих.
В службу спасения сигнал поступил в 06.44. Когда строители прибыли на место, оказалось, что люлька находилась на уровне пятого этажа.
-Люлька опрокинулась и приняла вертикальное положение. Два строителя, выпавшие из люльки, находились на козырьке второго этажа, - рассказали в пресс-службе МЧС.
Оба рабочих живы, но получили серьезные травмы. Одного пострадавшего спасатели вынесли на носилках с незадымляемой лестницы, второго при помощи носилок спустили вниз с козырька. Пострадавшие госпитализированы.
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