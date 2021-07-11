Отец отвлекся и не заметил, что трое его детей тонут. ОСВОДовцы заметили и спасли

Отец пошел купаться с тремя детьми, отвлекся, и дети чуть не утонули. Фото: МЧС.

В Петрикове сотрудники ОСВОД на городском пляже спасли троих детей. Как это было, рассказывает пресс-служба МЧС.

Дети пришли купаться вместе со своим отцом. Во время купания мужчина отвлекся и не заметил, что его дети начали тонуть. Тонущих детей увидели сотрудники ОСВОД, которые находились неподалеку, и спасли их. Работники ОСВОД успели быстро вытащит детей из воды и доставить на берег. Дети не пострадали, им не понадобилась медицинская помощь.

Старшему из спасенных детей 12 лет, младшему четыре года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Впереди у минчан жаркие выходные – вот где можно покупаться и позагорать

В Минске действует 21 пляж в пяти зонах рекреации. ПОДРОБНОСТИ.

ЧП на празднике в Александрии: порыв ветра поднял в небо надувные аттракционы вместе с детьми

Пострадали семь человек, включая двух детей. ПОДРОБНОСТИ.