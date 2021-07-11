«Фестивальной погоды не сделали». Министр культуры Беларуси высказался об артистах, отказавшихся ехать на «Славянский базар в Витебске»

Министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич высказался об артистах, которые отказались ехать на "Славянский базар". Фото: БЕЛТА.

Министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич в программе «Вопрос номер один» на телеканале «Беларусь 1» высказался об артистах, которые отказались приехать на международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске».

По словам Маркевича, артистов, отказавшихся от участия в фестивале, совсем немного.

-Что касается отказников, они были, но их минимальное количество, они никакой фестивальной погоды не сделали, абсолютно. Я думаю, они сейчас жалеют просто-напросто, что так поступили. Некрасиво, мягко говоря, некорректно по отношению к великому событию. Непрофессионально. Бог им судья. Вы знаете, время как бумеранг, оно рано или поздно все акценты расставляет на свои места, - сказал министр.

Анатолий Маркевич опроверг предположение, что некоторые артисты получили гонорары за свою политическую позицию и заявил, что готов раскрыть алгоритмы, согласно которым приглашенные на «Базар» артисты получают вознаграждение.

-Как за каждую работу, которую производит тот или иной человек на своем рабочем месте, выплачивается зарплата, гонорар, вознаграждение – по-разному называется, но это сути не меняет. С этой точки зрения да. Мы готовы рассказать, показать, привести алгоритмы. Мы этого не боимся, - отметил министр культуры.

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