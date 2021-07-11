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Общество11 июля 2021 11:29

Рэпер Серега решил проверить, насколько крепкое рукопожатие у Александра Лукашенко. Вот что он узнал

Серега выступал на республиканском празднике «Купалье» в агрогородке Александрия Шкловского района, где присутствовал президент
Наталья ПАРТОЛИНАНаталья ПАРТОЛИНА
Певец Серега во время концерта подошел к Александру Лукашенко, чтобы проверить, насколько крепкое у того рукопожатие. Фото: БЕЛТА.

Певец Серега во время концерта подошел к Александру Лукашенко, чтобы проверить, насколько крепкое у того рукопожатие. Фото: БЕЛТА.

Рэпер Серега (Сергей Пархоменко) во время выступления на празднике «Купалье» в агрогородке Александрия, где присутствовал президент Беларуси Александр Лукашенко, решил проверить, насколько крепкое у того рукопожатие. Как это было, рассказывает БЕЛТА.

-Ходят слухи что у меня самое крепкое рукопожатие в шоу-бизнесе. А свободная пресса пишет, что есть человек, у которого самое крепкое рукопожатие в центральной Европе. И этот человек сейчас находится здесь. И я не могу упустить возможность и не проверить это, - сказал Серега и поднялся в зрительный зал, к тому месту, где сидел Александр Лукашенко с сыном Николаем.

-Вот я сейчас иду к вам без галстука, понимаю, что это не по этикету, но Гордону можно было , а мне, простому белорусскому парню, не слабо, - сказал Серега.

Пожав руку президенту, он сделал выводы о крепости его рукопожатия:

-Врут! Не только в Центральной, но и в Восточной и в Западной тоже!

Пожимая Сереге руку, Александр Лукашенко что-то сказал ему на ухо. Артист не стал рассказывать, что сказал ему президент, только отметил, что тот похвалил его и пожелал новых хитов.

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Рэпер Серёга пожимает руку Александру Лукашенко.
Рэпер Серёга пожимает руку Александру Лукашенко.
Артист Сергей Пархоменко (Серега) решил проверить, насколько крепко рукопожатие президента Беларуси. Видео: БЕЛТА.