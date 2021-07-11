В Минске пьяный сбил двух женщин, которые шли по переходу, одну – насмерть

В Минске автомобиль сбил двух женщин, которые шли по пешеходному переходу. Фото: ГАИ.

Одна женщина погибла, вторая пострадала в результате ДТП в Минске на проспекте Пушкина вечером 10 июля, сообщает УГАИ УВД Минского горисполкома.

Авария произошла в 22 часа 387 минут. Автомобиль «Рено» ехал по проспекту Пушкина со стороны улицы Одоевского в направлении улицы Притыцкого. За рулем был 31-летний мужчина. Две женщины переходили дорогу по пешеходному переходу. «Рено» сбил их.

Одна женщина погибла на месте, вторая госпитализирована с травмами.

-После совершения ДТП мужчина попытался скрыться в неизвестном направлении, но был остановлен сотрудниками ГАИ, - сообщили в Следственном комитете.

-Водитель в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. При проведении освидетельствования в его организме выявлено 1,44 промилле алкоголя, - рассказали в ГАИ.

Возбуждено уголовное дело. Всех, кто что-либо знает об обстоятельствах ДТП, просят обратиться в УСК по г. Минску по телефонам: (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19.

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