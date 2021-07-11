В МЧС Беларуси составили список растений, которыми можно отравится или обжечься. Прочтите сами, расскажите детям!

Это цикута. Она ядовита вся - от цветочков до корневища, и коварно пахнет морковкой. Фото: turstar.ru.

Перечень опасных растений, которые растут в Беларуси, составили в МЧС. Эти растения могут вызвать аллергии, отравления, причинить ожоги или даже стать причиной смерти.

В Беларуси растет цикута. Та самая, которой, по одной из версий, был отравлен древнегреческий философ Сократ. Цикута ядовита вся – от цветков до корней. Опасна она тем, что очень похожа на сельдерей, пастернак, петрушку. Сбивает с толку и морковный запах цикуты, и ее корневище, которое может быть похоже на брюкву или редьку. Ядовиты все части растения, а отравление цикутой смертельно.

Детей в лесу могут ввести в заблуждение ягоды ландыша или вороньего глаза. Оранжевые или ярко-красные, в зависимости от степени спелости, ягоды ландыша можно принять за бруснику или костянику. Ландыш очень ядовит, опасной становится даже вода, в которой стоял букет. А смертельная доза ягод для ребенка – две-три штуки. Вороний глаз – темную круглую ягоду, лежащую в центре «тарелочки» из листьев - часто путают с черникой. Отравление вороньим глазом вызывает боли в животе, рвоту, понос, головокружение, судороги. Может нарушиться работа сердца вплоть до его остановки.

Опасными могут быть и маленькие симпатичные цветы лютики. Название этих ярко-желтых цветов происходит от слова «лютый». Если дотронуться до стебля или цветка открытыми частями тела, можно получить пузыри, зуд, небольшие язвы. А вдыхание паров некоторых видов лютика вызовет слезоточивость, спазм дыхательных путей, ринит.

И разумеется, надо остерегаться борщевика. Достаточно даже просто прикоснуться к этому растению, чтобы ядовитый сок попал на кожу. Под воздействием солнечного света там, куда попал сок борщевика, образуется ожог, а если сока брызнуло много – наполненные жидкостью волдыри. Ожоги от борщевика очень болезненны, заживают долго, а на коже остаются рубцы или пятна. Если сок попадет в глаза, человек может ослепнуть. Если в жаркий день дует ветер, борщевик может повредить человеку даже на расстоянии. От его стебля отделяются волоски, которые уносит ветром. Вдохнув их, можно получить тяжелейшие ожоги дыхательных путей.

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