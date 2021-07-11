Снова с детьми. Литовские пограничники за сутки задержали 57 нелегалов на границе с Беларусью

За сутки в Литве задержали несколько десятков нелегальных мигрантов, пришедших со стороны Беларуси, среди них были дети. Фото: пограничная служба Литвы.

За минувшие сутки литовские пограничники поймали 57 человек, которые нелегально перешли границу со стороны Беларуси. Все эти люди были задержаны на территории Варенского района. Как сообщает пограничная служба Литвы, уже пятый день, как количество мигрантов, пытающихся нелегально перейти границу со стороны Беларуси, не превышает сотни. Напомним: недавно были зафиксированы рекордные цифры, когда за сутки задерживали более 130 и даже 160 мигрантов.

Судя по фото задержанных нелегалов, опубликованном на сайте ведомства, среди них были как минимум двое маленьких детей. Случаи, когда мигранты пытались незаконно перебраться на территорию ЕС с детьми, уже фиксировались.

С начала года на белорусско-литовской границе литовские пограничники задержали 1 634 мигранта.

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