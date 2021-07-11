Можно и без укола? Американские ученые тестируют вакцину-спрей

Возможно, скоро укол при вакцинации делать будет необязательно - в Америке изобрели вакцину-спрей. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вакцину, которую не нужно вводить методом инъекции, тестируют ученые Университета Джорджии (США), сообщает Медицина и Наука со ссылкой на News medical. Это вакцина-спрей, при введении которой используется ингаляционный метод.

Основу вакцины-спрея составляет инактивированный вирус парагриппа 5, он доставляет спайковый белок к клеткам хозяина и запускает работу иммунной системы. Препарат воздействует непосредственно на поверхность слизистой оболочки дыхательных путей. Ранее подобный метод использовался против коронавируса MERS.

Ингалляционная форма вакцины имеет меньше побочных эффектов, сообщают эксперты. К тому же, ее предпочтут люди, испытывающие страх перед уколами.

Пока что вакцину-спрей испытали на животных. Вакцинированные хорьки оказались полностью защищены от инфицирования ковидом с последующей блокировкой вируса. Впереди клинические испытания вакцины, пишет издание со ссылкой на автора исследования Пола Маккрея.

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