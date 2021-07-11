Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 11 июля 2021 года: выписанных больше, чем зараженных, снова десять смертей

Лето, жара, но ковиду это все ни по чем. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Несмотря на жаркое лето, коронавирус не ушел в спячку. Количество зараженных в Беларуси снова превысило 1000 человек. Министерство здравоохранения опубликовало статистику, актуальную на воскресенье, 11 июля. За последние сутки, согласно этим данным, в стране зарегистрировано 1020 новых случаев COVID-19. Из учреждений здравоохранения выписано несколько больше выздоровевших: 1220 человек. Всего же с начала пандемии в стране зафиксировано 427 906 случаев заболевания коронавирусом и 421 305 выздоровевших пациентов, у которых был подтвержден ковид.

За сутки умерли 10 пациентов с подтвержденным ковидом. Всего с начала пандемии официально зарегистрировано 3257 смертей больных с коронавирусной инфекцией.

Тестирование на ковид прошли 6 977 044, из них за последние сутки – 18 187 человек.

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