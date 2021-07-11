Не этот ли мужчина вас обманул? Следственный комитет ищет пострадавших от мошенника

Этот человек под стражей, следственный комитет ищет, кого он еще обманул. Фото: Следственный комитет.

В Брестской области расследуется уголовное дело о многоэпизодном мошенничестве, в котором подозревают 30-летнего мужчину, сообщает УСК по Брестской области.

С марта 2020 по февраль 2021 он обманул не менее 15 человек. Мужчина предлагал автовладельцам, которые хотели продать свои машины, помощь в поиске покупателей за вознаграждение. Через какое-то время мужчина говорил, что нашел покупателя на автомобиль и предлагал владельцу снять авто с учета и передать ему вместе с документами. Автомобили он продавал, деньги присваивал и тратил на свои нужды.

Всего таким образом мужчина завладел имуществом как минимум 10 человек на сумму 120 тыся рублей.

Кроме того, мужчина, работая специалистом по продажам в магазине сельхозтехники, вместо счета магазина сообщал покупателям, желающим внести предоплату за покупки, номер банковского счета своей жены. Таким образом он завладел 14,2 тысячи рублей, присвоив деньги пяти потерпевших.

расчетного счета магазина, он сообщал банковский счет своей супруги. Таким образом, обвиняемый завладел деньгами 5 потерпевших на общую сумму 14,2 тысяч рублей.

Сейчас мужчина под стражей, его обвиняют в мошенничестве, совершенном повторно. Раньше он уже был судим.

Если вы пострадали от действий этого человека, звоните в Следственный комитет по телефону +375(33)3116611. Расследование уголовного дела продолжается.