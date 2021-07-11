ЕС направит вертолеты в Литву, чтобы контролировать границу с Беларусью

В Литве проблема с нелегальными мигрантами, идущими со стороны Беларуси. К решению подключаются силы ЕС. Фото: Делфи.
Два вертолета будут направлены агентством ЕС по контролю внешних границ Frontex будут направлены в Литву для дополнительного контроля белорусско-литовской границы. Об этом пишет Известия со ссылкой на пресс-службу президента Литвы Гатанаса Науседы.
Решение было принято по итогам видеозвонка между Науседой и руководителем агентства Фабрисом Леггери по вопросам борьбы с нелегальной миграцией.
«Frontex направит в Литву вертолет из Польши. Согласуется также прибытие еще одной такой машины из Германии», — цитирует издание сообщение пресс-службы.
Кроме ветролетов, в Литву будут направлены дополнительно вооруженные патрули, переводчики и персонал по работе с мигрантами.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Охранять белорусско-литовскую границу стали сотрудники погранслужбы Евросоюза Frontex: вот с чем это связано
Пограничников ЕС привлекла литовская сторона. ПОДРОБНОСТИ.
Снова с детьми. Литовские пограничники за сутки задержали 57 нелегалов на границе с Беларусью
Пятый день количество нелегалов, идущих в Литву со стороны Беларуси, не превышает сотни. ПОДРОБНОСТИ.