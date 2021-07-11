Запреты и ограничения на посещение леса введены уже в 77 районах Беларуси

Во многих районах Беларуси в лес нельзя ходить даже за ягодами. Фото: Pexels

Жаркая погода установится на территории Беларуси в ближайшие дни, а вместе с ней вводятся новые запреты на посещение лесов, информация об этом размещена на сайте Минлесхоза.

Так, ограничения на посещение леса уже действуют по всей Гродненской области и почти по всей Витебской (кроме Браславского района). Полностью запрещено посещение леса в Березинском и Крупском районах Минской области, а также в 10 районах Могилевщины – Могилевском, Шкловском, Белыничском, Быховском, Круглянском, Славгородском, Чаусском, Чериковском, Горецком и Дрибинском.

Также ограничены посещения лесов в 11 районах Гомельской области и 17 районах Минской области. Полностью свободны для посещения леса Брестчины.

Жаркая погода сохранится в ближайшее время – в понедельник днем воздух на большей части территории страны прогреется до +34 градусов, местами – до плюс 36-ти.

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