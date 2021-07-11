Досрочные парламентские выборы проходят в Молдове

В стране открыты 2 тысячи участков для голосования. Фото: ТАСС

За процессом голосования следят более 2,4 тыс. наблюдателей, среди которых есть представители СНГ, ОБСЕ, ЕС, а также России, США и других стран, сообщает ТАСС.

Для обеспечения порядка привлечены свыше 6 тысяч сотрудников полиции, которым предписано находиться за пределами избирательных участков.

Для обеспечения мер по борьбе с распространением коронавируса всем избирателям на входе выдаются бесплатные медицинские маски, все пункты для голосования снабжены дезинфицирующими средствами, также предусмотрены меры по обеспечению социальной дистанции.

На территории страны открыты 2 тысячи пунктов для голосования и еще 150 – за ее пределами в 36 странах.

В 101-мандатный парламент страны по партийным спискам баллотируются свыше 1 тыс. кандидатов в депутаты. Они представляют 20 партий, два избирательных блока, один человек баллотируется как независимый кандидат.

Выборы завершатся в 21:00. Они будут считаться состоявшимися, если в них примет участие треть от общего числа избирателей, включенных в списки (свыше 3,2 млн человек). Первые предварительные результаты выборов будут объявлены ЦИК уже через пару часов после окончания голосования. Итоги выборов должен подтвердить Конституционный суд страны.