Вблизи Ганцевичей спасатели нашли заблудившуюся в лесу женщину

В МЧС напоминают: не забывайте мобильный телефон, выходя в лес на прогулку. Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Женщина позвонила спасателям днем 10 июля и сообщила, что ей нужна помощь, об этом сообщили в МЧС.

Как выяснилось, женщина вышла на прогулку в лесной массив вблизи Ганцевичей и заблудилась. Сотовый телефон был при ней.

К месту вызова незамедлительно выехали работники пожарной аварийно-спасательной части №1 Ганцевичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям и пожарного аварийно-спасательного поста №12 агрогородка Люсино.

Спасатели включали сигнальное громкоговорящее устройство, чтобы привлечь внимание женщины. Она вышла на его звук на проселочную дорогу в районе Ганцевичей.

Потерявшаяся женщина 1988 года рождения была найдена работниками МЧС в 20.32. В медицинской помощи не нуждалась.

Также 10 июля в лесах Беларуси заблудились еще две женщины – в Гомельской и Брестской областях. Все они были спасены.

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