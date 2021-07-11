За сутки в Беларуси утонули четыре человека

Спасатели рекомендуют купаться только в разрешенных для этого местах. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

В Беларуси за сутки утонули четверо мужчин, об этом сообщили в МЧС Беларуси.

10 июля в в МЧС поступило сообщение об утонувшем мужчине в водоеме в Гомеле. Работниками МЧС обнаружен и извлечен из воды утонувший 1992 года рождения.

В этот же день стало известно об утонувшем мужчине в водоеме возле агрогородка Морочь Клецкого района Минской области. Им оказался мужчина 1971 года рождения.

Также 10 июля спасателям сообщили об утонувшем мужчине в Сеницком водохранилище возле агрогородка Сеница Минского района. Работниками МЧС обнаружен и извлечен из воды утонувший 1982 года рождения.

Ближе к вечеру стало известно об еще стало известно об утонувшем мужчине 1970 года рождения в реке Лань возле деревни Гаврильчицы Солигорского района Минской области.

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