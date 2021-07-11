В дом депутата Гайдукевича ночью бросали коктейли Молотова

Депутат убежден, что ночной инцидент связан с его политическими взглядами. Фото: БЕЛТА

На дом депутата белорусского парламента Олега Гайдукевича минувшей ночью напали неизвестные, они использовали несколько бутылок с зажигательной смесью, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Гайдукевич написал, что все случилось ночью – в дом, где живут его супруга и несовершеннолетние дети, неизвестные кинули три бутылки с зажигательной смесью.

«Убежден, мы найдем виновных», – написал депутат.

Как уточняет Белорусский союз журналистов, с Гайдукевичем и его семьей все в порядке. Вокруг места преступления установлены камеры, материалы с них изучают следователи.

В настоящее время с депутатом и его семьей все в порядке, их жизни ничего не угрожает.