Катамаран опрокинулся на Нарочи – на борту было пять человек

ОСВОД напоминает: при использовании катамарана следуйте правилам поведения на воде. Фото: Katerlodka.ru

На озере Нарочь опрокинулся катамаран, об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

-10 июля в 13.05 поступило сообщение об опрокидывании пятиместного катамарана на озере Нарочь возле курортного поселка Нарочь Мядельского района Минской области, - рассказали в пресс-службе.

Работниками ОСВОД спасены трое мужчин 1986, 1991, 1992 годов рождения и две женщины 1985 года рождения. В медицинской помощи они не нуждались.

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