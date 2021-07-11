Журналисты «Нашей нивы» остаются под арестом, в Глубоком и Докшицах освободили пять человек

Редактор "Нашей нивы" Егор Мартинович со своим адвокатом Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Как сообщает «Наша нива», ни адвокатам, ни родственникам следователи не предоставляют никакой информации.

8 июля журналисты издания были задержаны и после допроса отвезены в изолятор на Окрестина. Они проходят подозреваемыми по ч. 1 ст. Ст. 342 УК (подготовка или организация действий, нарушающих общественный порядок, или активное участие в них).

Вместе с тем, некоторых журналистов, задержанных 8 июля, уже отпускают на свободу. Так, 11 июля в Глубоком и Докшицах освободили пять человек, задержанных на 72 часа, как подозреваемых по уголовным делам, среди них активист Александр Шарабайко и журналист «Белсата» Дмитрий Лупач, юрист Юрий Матяюн, учитель Артем Стадольник, бухгалтер Вероника Судникович.

В Орше на свободу в воскресенье вышел редактор местного портала Orsha.eu Игорь Казмерчак, а в Витебске освобожден журналист-фрилансер Виталий Скрыль, он тажке был задержан 8 июля.

Напомним, 8 июля по Беларуси прокатилась волна обысков и задержаний среди активистов и журналистов.

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