Литва отказалась выдать Тихановскую белорусским властям

Генпрокуратура Беларуси считает, что отказ Литвы в выдаче Тихановской не имеет под собой правовых оснований. Фото: Telegram-канал Светланы Тихановской

Беларусь получила отказ от Литвы на запрос о выдаче Светланы Тихановской. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед.

-Если есть правовые основания, такие лица нам выдаются в рамках законодательства. Что касается партнеров из других стран, то мы направили и направляем соответствующие документы. Пока реакции не наблюдаем, за исключением гражданки Тихановской. Действительно, пришли документы, уже официально могу подтвердить, об отказе Литвы в ее выдаче, но в них нет никакой мотивировки, на основании чего они нам отказали - то есть правовых оснований мы в этом не увидели, – сказал Швед.

По его словам, прокуратура Беларуси и России ведут сотрудничество по предотвращению киберпреступлений. «Большинство таких преступлений совершается на территории других государств, в первую очередь Западной Европы. Это говорит о том, что с территории этих стран совершаются агрессивные действия в отношении Беларуси. Новый закон, который вступил в силу, создает более гибкие условия для того, чтобы оперативно реагировать, признавать те или иные источники экстремистскими и, соответственно, отвечать на все вызовы, угрозы».

Также генпрокурор обратил внимание на большое количество мошенничества, совершаемого в киберпространстве.

-Здесь очень важно проводить профилактическую работу с населением. Объяснять, что нельзя давать посторонним лицам сведения, которые составляют банковскую и другие тайны, но, к сожалению, эта работа пока ведется недостаточно и требует более серьезного внимания, – отметил Швед.

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