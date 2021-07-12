Фоторепортаж: как на стадионе «Динамо» минчане смотрят финал Евро-2020 Италия – Англия

Трансляция Евро-2020 на стадионе «Динамо» в Минске
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Главная фан-зона Минска развернулась на стадионе «Динамо» этим летом. С 11 июня по 11 июля в формате фестиваля были организованы просмотры европейских матчей по футболу под открытым небом. Помимо спортивных трансляций, для гостей работали различные форматы активностей, игровые зоны и фуд-корт.
Допуск на стадион и просмотры матчей был бесплатным, но по предварительной регистрации. Уже к 1/4 финала все билеты были разобраны.
Трансляция финала Евро-2020 на стадионе «Динамо» в Минске
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Трансляция финала Евро-2020 на стадионе «Динамо» в Минске
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Трансляция финала Евро-2020 на стадионе «Динамо» в Минске
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Трансляция финала Евро-2020 на стадионе «Динамо» в Минске
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Трансляция финала Евро-2020 на стадионе «Динамо» в Минске
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Трансляция финала Евро-2020 на стадионе «Динамо» в Минске
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Трансляция финала Евро-2020 на стадионе «Динамо» в Минске
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Трансляция финала Евро-2020 на стадионе «Динамо» в Минске
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Трансляция финала Евро-2020 на стадионе «Динамо» в Минске
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Трансляция финала Евро-2020 на стадионе «Динамо» в Минске
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Трансляция финала Евро-2020 на стадионе «Динамо» в Минске
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Трансляция финала Евро-2020 на стадионе «Динамо» в Минске
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Трансляция финала Евро-2020 на стадионе «Динамо» в Минске
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Во время матча соблюдались все меры эпидемиологической безопасности
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Трансляция финала Евро-2020 на стадионе «Динамо» в Минске
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Каждый белорус болел за свою команду
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Трансляция финала Евро-2020 на стадионе «Динамо» в Минске
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Трансляция финала Евро-2020 на стадионе «Динамо» в Минске
Фото: Святослав ЗОРКИЙ