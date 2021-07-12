Трехлетняя девочка потерялась в лесу в Бобруйском районе

Трехлетняя девочка ушла из дома и зашла в лес на километр, пока ее не нашел сотрудник МЧС. Фото: МЧС.

11 июля трехлетняя девочка потерялась в лесу около деревни Глуша Бобруйского района. Сообщение о пропаже ребенка поступило в МЧС в 11.21. Родители малышки рассказали, что девочка вышла со двора дома примерно в половине одиннадцатого и пропала.

-В поисках ребенка были задействованы 5 единиц техники и 9 человек, в том числе от МЧС – две единицы техники и четыре человека, -рассказали в пресс-службе МЧС.

Ребенка нашли в 11.41. Девочка была в лесу на расстоянии около километра от дома. Обнаружил ее командир отделения ПАСП -18 д.Глуша Виталий Потапенко. Девочка не пострадала, помощь врачей ей не понадобилась.

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