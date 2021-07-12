Ждем 35-36 градусов. Вот как распределится жара по регионам Беларуси в оранжевый понедельник 12 июля

В понедельник, 12 июля, вас точно потянет к воде - будет очень жарко! Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В Беларуси 12 июля оранжевый понедельник – именно такой цвет опасности объявлен из-за жары. Синоптики уже прогнозировали, что в начале недели температура будет выше климатической нормы. Прогнозы сбываются. В понедельник ни в одном регионе столбики термометров не опустятся ниже отметки в тридцать градусов со знаком плюс, а в отдельных районах доползут до отметки в 35-36.

А вот как распределится жара по регионам. По сообщениям Белгидромета, в Минске ожидаем +32-34 градуса. Дождь на столицу вряд ли прольется, вероятность осадков 5-10 процентов.

Не стоит ждать освежающего дождя и жителям Брестчины, которым придется пережить еще один день 30-32-градусной жары.

В Витебске тоже будет жарко: от 31 до 33 градусов, но днем есть шанс попасть под кратковременный дождик или даже грозу с порывами ветра до 14 м,с.

Жителям Гомеля и Могилева стоит одеваться так, чтобы по возможности комфортно чувствовать себя на 32-34-градусной жаре. В Гомеле дожди маловероятны, а могилевчанам обещаны такие же дожди, как и жителям Витебщины – кратковременные, но с грозами и порывами ветра.

В Гродно осадков не ждут, но ждут 30-32 градуса тепла.

Берегите себя – выходя из дома, не забывайте воду и головные уборы!

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