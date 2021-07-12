Эстония усиливает охрану восточных границ, опасаясь потоков нелегальных мигрантов

Этих людей задержали в Литве, они нелегально пробрались через границу со стороны Беларуси. Эстония усиливает охрану своих границ, чтобы предупредить появление нелегалов. Фото: пограничная служба Литвы.

Миграционный кризис, в котором оказалась Литва, стал поводом для усиления охраны восточных границ, сообщает ERR. Несмотря на то, что увеличения числа нелегальных мигрантов, идущих в Эстонию, не наблюдается и предпосылок к повторению литовско-белорусского сценария в Эстонии пока не видят, здесь решили сработать на упреждение.

Департамент полиции и погранохрана принимают меры.

-Мы строим новую пограничную инфраструктуру на восточной границе. Мы хотим, чтобы нелегально попасть в Эстонию было сложно. Это касается не только ограды, но и всего мониторингового оборудования, - цитирует издание главу пограничного контроля ДПП Эгерта Беличева.

К тому же, Эстония увеличила уровень готовности, частоту патрулирования и количество патрулей как на внешней границе ЕС, так и на внутренней, сообщил Беличев.

После того, как Литва обратилась за помощью в охране границы, Эстония прислала для охраны белорусско-литовской границы пограничников с автомобилями и дроны для охраны границы и поиска скрывающихся мигрантов, информирует издание.

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«Пусть не обижаются, что к ним побежали мигранты, потому что мы те средства, которые выделялись ранее на более жесткую охрану границ, переведем на нужды простых людей», заявил глава МИДа Беларуси. ПОДРОБНОСТИ.

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